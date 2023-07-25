Санчес не согласовал переход в «Спартак», у него есть скептицизм относительно трансфера
Поделиться
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сохраняет некий скептицизм касательного своего возможного перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, Санчес всё ещё не согласовал условия личного контракта со «Спартаком», несмотря на договорённость между клубами о переходе колумбийского защитника.
Отмечается, что Санчес также заинтересовал несколько европейских клубов, среди которых есть испанские «Бетис» и «Севилья» и турецкий «Галатасарай».
Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы. По информации журналиста Фабрицио Романо, возможный переход игрока в «Спартак» зависит от его решения.
Комментарии
- 25 июля 2023
-
16:10
-
16:02
-
15:50
-
15:43
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:13
-
15:04
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:26
-
14:00
-
13:58
-
13:36
-
13:28
-
13:23
-
12:55
-
12:52
-
12:47
-
12:41
-
12:23
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:33
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:49
-
10:47
Партнерский контент