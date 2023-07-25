Санчес не согласовал переход в «Спартак», у него есть скептицизм относительно трансфера

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сохраняет некий скептицизм касательного своего возможного перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Санчес всё ещё не согласовал условия личного контракта со «Спартаком», несмотря на договорённость между клубами о переходе колумбийского защитника.

Отмечается, что Санчес также заинтересовал несколько европейских клубов, среди которых есть испанские «Бетис» и «Севилья» и турецкий «Галатасарай».

Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы. По информации журналиста Фабрицио Романо, возможный переход игрока в «Спартак» зависит от его решения.