Переход Санчеса в «Спартак» зависит от игрока, с «Тоттенхэмом» клуб уже договорился

Переход колумбийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак» полностью зависит от решения игрока. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Тоттенхэм» уже согласовал трансфер Санчеса со «Спартаком». Красно-белые заплатят за колумбийского защитника € 12 млн плюс бонусы. «Тоттенхэм» ждёт решения Санчеса для оформления трансфера.

Ранее сообщалось, что 27-летний Санчес не против переезда в Россию. Агент игрока не стал подтверждать информацию о договорённости со «Спартаком».

В прошлом сезоне колумбийский футболист провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и проведя на поле чуть более 1200 минут.