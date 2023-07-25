Салуквадзе: знаю, что у Сазонова много предложений из Европы, но «Лион» — хороший вариант

Тренер молодёжной сборной Грузии Лаша Салуквадзе отреагировал на новость о том, что защитник московского «Динамо» Саба Сазонов может перейти в «Лион».

«Переход в «Лион» — шаг вперёд для Сазонова. У Сабы очень большой потенциал. Он сильный физически футболист и тактически. Сазонов ещё молодой, и у него впереди будут только хорошие команды. «Лион» часто играет в Лиге чемпионов, это будет хороший вариант для него. Я знаю, что у него много предложений из Европы, но «Лион» — тоже хороший вариант.

Смог бы он там выиграть конкуренцию? Точно этого никто не может сказать. Повторюсь, что потенциал у Сазонова хороший, поэтому я думаю, что конкуренцию он там выиграет. Саба стоит больше € 4 млн», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Лион» заинтересован в трансфере Сазонова и готов заплатить «Динамо» около € 3–4 млн. Защитник является воспитанником академии «Зенита». На счету грузинского футболиста один гол в 39 матчах за «Динамо». Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость Сазонова, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.