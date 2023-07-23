«Лион» близок к подписанию защитника «Динамо» Сабы Сазонова – источник

Лионский «Олимпик» добился прогресса в переговорах по трансферу 21-летнего грузинского защитника «Динамо» (Москва) Сабы Сазонова. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, перспективный защитник, чей контракт с «Динамо», истекает в следующем году, дал согласие на переход. Московский клуб, в свою очередь, запросит за своего игрока от € 3 млн до € 4 млн. «Лион» планирует предложить Сазонову пятилетний контракт.

Ранее появилась информация, что Сазонов привлёк интерес нескольких итальянских клубов. На центрального защитника, проявившего себя на чемпионате Европы среди игроков до 21 года в составе сборной Грузии, претендуют «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Удинезе».

21-летний Сазонов — воспитанник «Зенита». В «Динамо» грузинский футболист перешёл в июле 2021 года на правах свободного агента. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в € 3 млн.