Борис Ротенберг: что не хватает нынешнему «Локомотиву»? Болельщиков

Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, чего не хватает московскому клубу.

«Что не хватает нынешнему «Локомотиву»? Болельщиков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее глава железнодорожников Юрий Нагорных рассказал, что к 1-му туру чемпионата «Локомотив» продал около тысячи абонементов на сезон РПЛ.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.