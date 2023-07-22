Глава «Локо» Нагорных: на сегодняшний день продали около тысячи абонементов на сезон РПЛ

Глава московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с продажей абонементов.
«На сегодняшний день продали около тысячи абонементов на сезон РПЛ, но это недостаточный результат. Мы работаем [над тем], чтобы цифра была больше. Хотя на днях получили информацию, что все московские клубы продали меньше десяти тысяч абонементов. И это не та ситуация, которой мы могли бы гордиться.
С чем связываю? С Fan ID. Буквально неделю назад у нас здесь проходил товарищеский матч, где болельщицкая трибуна была почти полная. Хотя играли с командой Второй лиги, но трибуна поддерживала команду», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 22 июля, «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2) в рамках 1-го тура РПЛ.
- 22 июля 2023
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