Лионель Месси забил второй гол за «Интер Майами» с передачи Серхио Бускетса

В эти минуты проходит матч 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX, в котором «Интер Майами» принимает на своём поле «Атланту Юнайтед». На момент написания новости счёт во встрече — 1:0 в пользу «Интер Майами».
Аргентинский нападающий «Интер Майами» открыл счёт в матче на восьмой минуте. Испанский полузащитник Серхио Бускетс поучаствовал в голевой атаке американской команды и записал на свой счёт результативную передачу. Футболисты проводят свой первый матч в основном составе клуба.
Напомним, Месси и Бускетс дебютировали за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Оба игрока вышли на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 94-й минуте.
Ранее игроки вместе выступали в составе каталонской «Барселоны».
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