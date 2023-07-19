Всё о Месси в США: когда дебют, где живёт, как тренируется. Главные новости онлайн

🇺🇸🦩Как Месси переходил в «Интер Майами»

Давайте для начала вспомним, как такой переход вообще стал возможным. В конце минувшего сезона у Лео истекал контракт с «ПСЖ», и надо было решать, что делать дальше.

Вариантов было три:

🇪🇸 вернуться в «Барселону». О желании забрать Месси домой в открытую говорил президент клуба Жоан Лапорта, и, по сообщениям СМИ, клуб шёл на всё, чтобы камбэк мечты осуществился. Речь шла даже о массовых сокращениях, поскольку нужно было каким-то образом расчистить и без того проблемный бюджет под легенду;

🇸🇦 уехать в Саудовскую Аравию. Казалось бы, где еще доигрывать заслуженной суперзвезде. Криштиану Роналду так и поступил — и устроился в «Аль-Насре» на контракт с зарплатой € 200 млн в год без обязательства платить налоги. Месси, по слухам, готовы были обеспечить ещё более крышесносными условиями;

🇺🇸 отправиться в США. Денег, как в Саудовской Аравии, там и близко нет, зато есть комфортная жизнь и финансовые перспективы на будущее.

Месси какое-то время думал, потом объявил, что в «Барселоне» его можно не ждать, и принял предложение «Интер Майами» — клуба, где среди совладельцев числится Дэвид Бекхэм (по сути – лицо проекта).