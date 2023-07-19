Всё о Месси в США: когда дебют, где живёт, как тренируется. Главные новости онлайн

У Лео Месси — возможно, величайшего футболиста всех времён — начинается новая, особая глава в карьере. Все эти годы аргентинец выступал в топ-клубах Европы — «Барселоне», где рос и становился звездой, и «ПСЖ», где заканчивал путь на континенте — и боролся за самые престижные трофеи. Теперь же его ждёт что-то совершенно новое: жизнь в США — как что-то неизведанное на бытовом уровне, новая команда без истории и успехов — на спортивном.
Позади презентация и первая тренировка в «Интер Майами». Впереди — дебютный матч и ещё много чего нового и интересного. Всю главную информацию, все новости, результаты и прочие подробности будем освещать и разбирать в этом материале. Присоединяйтесь к нам и точно не пропустите ничего о новой жизни суперзвезды.
🇺🇸🦩Как Месси переходил в «Интер Майами»
Давайте для начала вспомним, как такой переход вообще стал возможным. В конце минувшего сезона у Лео истекал контракт с «ПСЖ», и надо было решать, что делать дальше.
Вариантов было три:
🇪🇸 вернуться в «Барселону». О желании забрать Месси домой в открытую говорил президент клуба Жоан Лапорта, и, по сообщениям СМИ, клуб шёл на всё, чтобы камбэк мечты осуществился. Речь шла даже о массовых сокращениях, поскольку нужно было каким-то образом расчистить и без того проблемный бюджет под легенду;
🇸🇦 уехать в Саудовскую Аравию. Казалось бы, где еще доигрывать заслуженной суперзвезде. Криштиану Роналду так и поступил — и устроился в «Аль-Насре» на контракт с зарплатой € 200 млн в год без обязательства платить налоги. Месси, по слухам, готовы были обеспечить ещё более крышесносными условиями;
🇺🇸 отправиться в США. Денег, как в Саудовской Аравии, там и близко нет, зато есть комфортная жизнь и финансовые перспективы на будущее.
Месси какое-то время думал, потом объявил, что в «Барселоне» его можно не ждать, и принял предложение «Интер Майами» — клуба, где среди совладельцев числится Дэвид Бекхэм (по сути – лицо проекта).
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