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«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу, клубы пытаются договориться — Силва

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу, клубы пытаются договориться — Силва
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«Зенит» не устроило предложение в размере € 13 млн за полузащитника Вендела от «Фламенго». Российский клуб просит за своего футболиста € 20 млн, стороны пытаются договориться на € 15 млн + бонусы. Об этом сообщает журналист Гильерме Силва в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что «Фламенго» сделал российскому клубу официальное предложение по 25-летнему футболисту и ждал ответа. Вендел хочет сменить команду, поэтому пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита». Он прилетел в Россию на днях, прошёл медосмотр и будет готовиться к сезону с командой. Однако рассчитывать Сергею Семаку на Вендела не приходится: игрок прилетел в Санкт-Петербург со своим агентом, чтобы решить будущее. Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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