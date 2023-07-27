«Зенит» получил официальное предложение от «Фламенго» по Венделу — SporTV
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Бразильский «Фламенго» отправил «Зениту» официальное предложение по покупке полузащитника Вендела за € 13 млн. Ожидается, что свой ответ российский клуб отправит свой ответ не позднее утра четверга, 27 июля. Об этом сообщает SporTV.
Ранее появлялась информация, что 25-летний Вендел вчера, 26 июля, прошёл медобследование перед стартом сезона. Он будет набирать форму вместе с «Зенитом», но с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе. Контракт между Венделом и чемпионом России рассчитан до окончания сезона-2026/2027, он был переподписан год назад. Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга».
Так Вендел готовился к сезону в начале июня-середине июля. Видеоролик:
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