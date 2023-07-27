Верратти согласовал с «Аль-Хилялем» трёхлетний контракт

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти согласовал с саудовским «Аль-Хилялем» контракт на три года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, теперь всё зависит от позиции «ПСЖ». Отмечается, что руководство французского клуба не будет отпускать футболиста за € 30 млн, которые ранее предлагал «Аль-Хиляль». Вскоре саудовцы направят парижанам улучшенное предложение.
В сезоне-2022/2023 Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе форварда «Зенита» и сборной Бразилии Малкома.
- 27 июля 2023
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