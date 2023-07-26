«Аль-Хиляль» завершает подписание Марко Верратти — Романо

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. В ближайшее время, если ничего не изменится, хавбек может подписать трёхлетний контракт с саудовским клубом. Все необходимые документы почти готовы.

В сезоне-2022/2023 Верратти провёл 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе форварда «Зенита» и сборной Бразилии Малкома.