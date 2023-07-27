Экс-арбитр ФИФА — о нарушении Сперцяна: это ещё поярче, чем красная карточка

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил эпизод с фолом армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, за который он получил прямую красную карточку в матче со «Спартаком». Красно-белые обыграли южан со счётом 2:1 в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Это ещё поярче, чем красная карточка, потому что красная – это лёгкое нарушение. Открытая подошва, агрессивные действия, никакой угрозы воротам не предвещало в центре поля. Рассудок надо иметь. Сегодня ты играешь за «Краснодар», завтра будешь играть в другом клубе – думай о последствиях, что ты можешь нанести травму сопернику и сделать его инвалидом, поэтому нужно с уважением относиться. Какая была необходимость? А так, по правилам игры, это агрессивное и преднамеренное действие. Он мог, так сказать, не делать этот шаг.
Есть оправдательный момент с точки зрения трактовки этого правила арбитрами. Сперцян мог сказать, что вот, мол, в другой игре арбитр такой фол пропустил. Но это не вина правил игры, а вина тех судей, которые не соблюдают правила игры на практике. Поэтому в этом игровом эпизоде арбитр поступил совершенно верно, никаких сомнений. В профессиональном футболе такое вообще не приветствуется, там предельное уважение. Ты можешь очень серьёзно повлиять как на своё будущее, так и на будущее соперника, поэтому нужно уважительно относиться», — приводит слова Хусаинова «РИА Новости Спорт».
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