Журналист Скира: Ребич переходит в «Бешикташ»

Хорватский нападающий Анте Ребич переходит из «Милана» в турецкий «Бешикташ», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По словам источника, игрок завтра, 29 июля, прилетит в Стамбул для прохождения медицинских тестов. Сумма трансфера составит € 1,5 млн плюс € 1,5 млн в качестве бонусов. Сам Ребич будет зарабатывать € 2,5 млн в год. Контракт будет заключён до 2025 года с возможностью продления ещё на год.
Хорват перешёл в «Милан» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году. За итальянский клуб игрок провёл 127 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 14 голевых передач. В сезоне-2021/2022 выиграл вместе с миланским клубом чемпионат Италии.
Хорват также выступал за итальянские «Фиорентину» и «Верону», немецкий «РБ Лейпциг» и хорватский «Сплит». За основную сборную Хорватии игрок провёл 42 игры и забил три гола.
- 28 июля 2023
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