Первый тренер Файзуллаева рассказал о плюсах и минусах возможного новичка ЦСКА

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника «Пахтакора» Аббоса Файзуллаева, рассказал о своём бывшем подопечном, который в ближайшее время может стать игроком ЦСКА.

«Аббос очень скромный, воспитанный парень. У него от природы отличное понимание футбола – уже в 8-9 лет играл по-умному. Если сильно на него накричать, то может обидеться, поэтому к нему нужно больше с поддержкой. Он не из тех игроков, на которых можно наорать, а потом он выйдет и всех на поле разнесёт. Очень быстрым игроком я бы Аббоса не назвал – он скорее резкий, может раскачать на первом шаге.

Когда мы ездили на международные турниры в Алма-Ату, то Файзуллаев там неоднократно становился лучшим игроком. При этом в соперниках у нас были «Зенит», «Чертаново», «Кайрат», минское и тбилисское «Динамо» и другие команды. «Кайрат» даже хотел перехватить его, но им это не удалось», – приводит слова Ана Metaratings.

Championat.Asia в конце июля сообщил, что Файзуллаев в ближайшее время станет игроком ЦСКА. По информации «Чемпионата», полузащитник подпишет контракт с армейцами по схеме «3+1».