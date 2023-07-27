Гендиректор «Пахтакора»: переговоры по трансферу Файзуллаева в ЦСКА в финальной стадии

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман высказался по поводу возможного перехода 19-летнего нападающего команды Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«Переговоры ведутся, на финальной стадии. Всё будет известно завтра. Но мы не хотим его отпускать, а Файзуллаев хочет [уйти]. Если игрок скажет: «Хочу!» — держать не будем. Насколько это важная сделка для «Пахтакора»? Нас деньги не интересуют — только результат. Да, это может быть престиж для журнала: написать статью об интересе к игроку [со стороны] ЦСКА. Но для нас это потеря футболиста. Он основной игрок команды и сборной. Файзуллаев молодой, только сверкнул, у него отличное видение поля и большие перспективы. Безусловно, он хорош!

Понимаем, что в ЦСКА он будет вторым — третьим игроком на позицию и будет выходить на замену. Он же рвётся, думает, что будет играть, а у нас постоянная игровая практика — это рост для молодого футболиста. ЦСКА — солидный клуб, но как бы он не потерялся там… Был интерес от «Фенербахче», но игрок не хотел. Поэтому не рассматривали предложение. Только от ЦСКА», — цитирует Адисмана Sport24.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме 3+1.