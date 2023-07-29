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Франция вырвала победу у Бразилии в матче женского ЧМ-2023 благодаря голу Ренар

Франция вырвала победу у Бразилии в матче женского ЧМ-2023 благодаря голу Ренар
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Сегодня, 29 июля, завершился проходивший на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене, Австралия, матч 2-го тура группы женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии между сборными Франции и Бразилии. Победа досталась француженкам — 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 18-й минуте усилиями нападающей сборной Франции Эжени Ле Сомме, отправившей мяч в ворота бразильянок (1:0). На 58-й минуте Бразилия смогла восстановить равенство на табло — забила полузащитник Дебинья (1:1). На 83-й минуте защитница сборной Франции Венди Ренар забила второй гол своей команды и принесла ей победу (2:1).

Соперницы француженок и бразильянок по группе тоже сыграют свой очный матч сегодня, 29 июля. Встреча Панамы и Ямайки начнётся в 15:30 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
2 : 1
Бразилия (ж)
1:0 Ле Сомме – 17'   1:1 Debinha – 58'   2:1 Ренар – 83'
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