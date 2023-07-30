«Наполи» разгромил «Хатайспор», Осимхен и Симеоне забили по два гола

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Наполи» (Италия) и «Хатайспор» (Турция). Неаполитанцы одержали победу с разгромным счётом 4:0.

На 23-й минуте Виктор Осимхен вывел «Наполи» вперёд, а вскоре оформил дубль. Во втором тайме дубль оформил Джованни Симеоне — сын главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне. Джованни отличился на 64-й и 70-й минутах.

«Наполи» является действующим чемпионом Италии. В прошлом году неаполитанцы набрали 90 очков в 38 матчах Серии А, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили «Милану» (0:1, 1:1). «Хатайспор» снялся с участия в высшей лиге чемпионата Турции по ходу предыдущего сезона после событий, связанных с землетрясением в стране.