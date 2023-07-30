Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» разгромил «Хатайспор», Осимхен и Симеоне забили по два гола

«Наполи» разгромил «Хатайспор», Осимхен и Симеоне забили по два гола
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Наполи» (Италия) и «Хатайспор» (Турция). Неаполитанцы одержали победу с разгромным счётом 4:0.

На 23-й минуте Виктор Осимхен вывел «Наполи» вперёд, а вскоре оформил дубль. Во втором тайме дубль оформил Джованни Симеоне — сын главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне. Джованни отличился на 64-й и 70-й минутах.

«Наполи» является действующим чемпионом Италии. В прошлом году неаполитанцы набрали 90 очков в 38 матчах Серии А, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили «Милану» (0:1, 1:1). «Хатайспор» снялся с участия в высшей лиге чемпионата Турции по ходу предыдущего сезона после событий, связанных с землетрясением в стране.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
29 июля 2023, суббота. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
4 : 0
Хатайспор
Антакья, Турция
1:0 Осимхен – 23'   2:0 Осимхен – 27'   3:0 Симеоне – 64'   4:0 Симеоне – 70'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023