Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 30 июля
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30 июля пройдёт одиннадцатый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии. В этот день будут сыграны четыре матча группового этапа турнира.
Южная Корея – Марокко – 07:30 мск.
Швейцария – Новая Зеландия — 10:00 мск.
Норвегия — Филиппины — 10:00 мск.
Германия – Колумбия — 12:30 мск.
Женский мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионата мира является национальная команда США. Команда завоевала четыре трофея.
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