Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 30 июля

30 июля пройдёт одиннадцатый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии. В этот день будут сыграны четыре матча группового этапа турнира.

Южная Корея – Марокко – 07:30 мск.

Швейцария – Новая Зеландия — 10:00 мск.

Норвегия — Филиппины — 10:00 мск.

Германия – Колумбия — 12:30 мск.

Женский мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионата мира является национальная команда США. Команда завоевала четыре трофея.