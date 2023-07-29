Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 29 июля, турнирная таблица

Сегодня, 29 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе G сборная Швеции забила пять безответных мячей в ворота сборной Италии — 5:0. Дублем отметилась Аманда Илестедт, по голу забили Фридолина Рольфё, Стина Блакстениус и Ребека Бломквист. В матче группы F сборная Франции с минимальным преимуществом обыграла сборную Бразилии — 2:1. За хозяев забили Эжени Ле Сомме и Венди Ренар, за гостей единственным голом отметилась Дебинья. В заключительном матче игрового дня в группе F сборная Ямайки минимально обыграла сборную Панамы (1:0), единственный гол во встрече забила Эллисон Суоби.

Результаты матчей 29 июля:

Швеция — Италия — 5:0;

Франция — Бразилия — 2:1;

Панама — Ямайка — 0:1.

Завтра, 30 июля, будут сыграны по два матча в группе A и группе H.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.