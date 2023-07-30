«Фламенго» хочет включить процент от перепродажи Вендела, чтобы снизить сумму выкупа
Поделиться
«Фламенго» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Вендела, однако не в состоянии заплатить требуемые за игрока € 20 млн. Красно-чёрные готовы включить в сделку процент от перепродажи Вендела, чтобы снизить сумму выкупа. Об этом сообщает GE Globo.
По сведениям источника, Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита», но не могут добиться результата. Если «Фламенго» закроет сделку, Вендел сможет сыграть в Кубке Либертадорес только со стадии четвертьфинала, так как заявка на ранние стадии уже закрыта.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» рассматривает подписание полузащитника Густаво Скарпы из «Ноттингем Форест» в качестве альтернативы Венделу.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
06:51
-
06:16
-
05:55
-
05:49
-
05:04
-
04:58
-
03:39
-
03:34
-
03:18
-
03:00
-
02:38
-
02:34
-
02:23
-
02:06
-
01:49
-
01:42
-
01:21
-
01:05
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:36
-
00:27
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:13
- 29 июля 2023
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:25
-
23:24
Партнерский контент