«Фламенго» хочет включить процент от перепродажи Вендела, чтобы снизить сумму выкупа

«Фламенго» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Вендела, однако не в состоянии заплатить требуемые за игрока € 20 млн. Красно-чёрные готовы включить в сделку процент от перепродажи Вендела, чтобы снизить сумму выкупа. Об этом сообщает GE Globo.

По сведениям источника, Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита», но не могут добиться результата. Если «Фламенго» закроет сделку, Вендел сможет сыграть в Кубке Либертадорес только со стадии четвертьфинала, так как заявка на ранние стадии уже закрыта.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» рассматривает подписание полузащитника Густаво Скарпы из «Ноттингем Форест» в качестве альтернативы Венделу.