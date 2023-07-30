«Фламенго» нашёл альтернативу Венделу в АПЛ. Клуб не может договориться с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел, вероятно, не окажется во «Фламенго» в летнее трансферное окно. Клубы не могут договориться о сумме трансфера, поэтому «стервятники» сконцентрировались на подписании полузащитника «Ноттингем Форест» Густаво Скарпе. Об этом сообщает журналист Раиса Симплицио в «Твиттере».
По сведениям источника, английский клуб запросит за 29-летнего футболиста около € 7-8 млн, когда как переход Вендела обойдётся «Фламенго» в сумму как минимум в два раза больше. Сообщается, что «Зенит» запрашивает за 26-летнего Вендела неподъемные для бразильского клуба суммы за несколько дней до завершения трансферного окна в Бразилии. Оно закрывается 2 августа.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо и хавбек «Ривер Плейта» Николас де ла Круз по-прежнему далеки от «Фламенго». Клуб также ими интересовался, но вероятность их подписания сводится к нулю.
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