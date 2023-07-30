Видео: реакция директора по коммуникациям ЦСКА на перебивание пенальти «Ахматом»

В телеграм-канале директора московского ЦСКА по коммуникациям Кирилла Брейдо появилось новое видео.

Видео доступно в телеграм-канале Кирилла Брейдо.

В видеоролике, выложенном вскоре после второго гола «Ахмата» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с армейцами, менеджер продемонстрировал свои эмоции.

В компенсированное к первому тайму время в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар. Жёлтую карточку получил полузащитник армейцев Милан Гаич. Игорь Акинфеев отразил пенальти, но после просмотра видеоповтора Гаичу поменяли наказание на красную карточку. После удаления Милана «Ахмат» перебил и реализовал пенальти.

Первый тайм завершился со счётом 2:2. В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.