В ЦСКА заявили, что обратятся в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы обратятся в ЭСК и будут добиваться отмены красной карточки защитнику команды Милану Гаичу. Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА за фол последней надежды: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.
«ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду со вторым пенальти в наши ворота. Будем добиваться отмены красной карточки Гаичу», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, продолжается игра 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и ЦСКА. На момент написания новости счёт в матче ничейный — 2:2. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В первом тайме все голы были забиты с пенальти. Также с поля были удалены защитники обеих команд — Милан Гаич (ЦСКА) и Марат Быстров («Ахмат»).
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