Видеообзор победы ЦСКА в драматичном матче с «Ахматом»

Сегодня, 30 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). В драматичной игре победу одержала московская команда — 3:2.

На 13-й минуте нападающий гостей Фёдор Чалов открыл счёт в матче. За минуту до этого с поля был удалён защитник «Ахмата» Марат Быстров. На 25-й минуте встречи нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт с пенальти.

В самой концовке первой половины встречи Чалов оформил дубль, реализовав очередной 11-метровый. Чуть позже, в добавленное время к первому тайму, за фол последней надежды был удалён защитник ЦСКА Милан Гаич. Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате с «точки» сравнял счёт на 45+11-й минуте матча.

На 79-й минуте Чалов принёс своей команде победу, реализовав третий по счёту пенальти в ворота «Ахмата». Итоговая победа ЦСКА со счётом 3:2.

Армейцы набрали свои первые очки в текущем сезоне РПЛ. Команда располагается на восьмой строчке, набрав три очка. «Ахмат» идёт на 14-м месте. Грозненцы не смогли разжиться очками в первых двух играх чемпионата.