Гол Бензема принёс «Аль-Иттихаду» победу в матче Кубка арабских чемпионов
Поделиться
Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, в котором встречались «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) и «Сфаксьен» (Тунис). Встреча закончилась победой «Аль-Иттихада» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий Карим Бензема, открывший счёт на 63-й минуте встречи. В матче 1-го тура с «Эсперансом» (Тунис) Бензема отметился голом и результативной передачей, а его команда одержала победу со счётом 2:1. Карим перешёл в «Аль-Иттихад» этим летом. Ранее нападающий выступал за мадридский «Реал», в составе которого пять раз становился победителем Лиги чемпионов.
В матче заключительного тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» сыграет с клубом «Аль-Шорта» из Ирака.
Комментарии
- 31 июля 2023
-
01:44
-
01:20
-
00:54
-
00:50
-
00:39
-
00:36
-
00:31
-
00:29
-
00:14
-
00:13
- 30 июля 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:42
-
23:41
-
23:31
-
23:28
-
23:21
-
23:18
-
23:09
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:40
-
21:38
Партнерский контент