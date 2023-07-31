Гол Бензема принёс «Аль-Иттихаду» победу в матче Кубка арабских чемпионов

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, в котором встречались «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) и «Сфаксьен» (Тунис). Встреча закончилась победой «Аль-Иттихада» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Карим Бензема, открывший счёт на 63-й минуте встречи. В матче 1-го тура с «Эсперансом» (Тунис) Бензема отметился голом и результативной передачей, а его команда одержала победу со счётом 2:1. Карим перешёл в «Аль-Иттихад» этим летом. Ранее нападающий выступал за мадридский «Реал», в составе которого пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

В матче заключительного тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» сыграет с клубом «Аль-Шорта» из Ирака.