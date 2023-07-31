«Шахтёр» согласовал проведение домашних матчей Лиги чемпионов в Гамбурге — Bild

Украинский «Шахтёр» домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 проведёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Клуб согласовал место проведения этих встреч. Об этом сообщает Bild. В последний раз «Фолькспаркштадион» принимал матч Лиги чемпионов в 2006 году. Эта арена является домашней для местного «Гамбурга», выступающего ныне во второй Бундеслиге.

В прошлом сезоне «Шахтер» проводил домашние матчи европейского турнира в Варшаве. В чемпионате Украины команда играла на нескольких стадионах, начав сезон на «Арене Львов». Затем «горняки» играли в Харькове, а позднее переехали в Киев, где проводят свои матчи на НСК «Олимпийский».

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 31 августа.