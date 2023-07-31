«Зенит» заинтересован в 19-летнем защитнике «Кайрата» Аскарове

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к защитнику алматинского «Кайрата» Султану Аскарову. Об этом сообщает Vesti.kz.
По информации источника, за счёт партнёрских отношений между клубами «Зенит» получил возможность просмотреть юношеские и молодёжные команды «Кайрата», благодаря чему скаутская служба сине-бело-голубых смогла выделить для себя 19-летнего центрального защитника Аскарова.
Отмечается, что Аскаров может перейти в «Зенит» в этом или следующем году, но будет играть за вторую команду петербуржцев.
Аскаров играл только за «Кайрат-Жастар» в Первой лиге Казахстана. Защитник провёл 20 матчей и отметился в них двумя забитыми мячами.
Отметим, что в «Зените» уже есть один центральный защитник из Казахстана, перешедший в клуб из «Кайрата», — Нуралы Алип.
- 31 июля 2023
-
12:30
-
12:29
-
12:26
-
12:25
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
12:02
-
11:54
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:33
-
11:33
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:12
-
11:11
-
11:04
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:09