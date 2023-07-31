Исполнительный директор ФНЛ: призовые выросли чуть меньше, чем в 10 раз

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко поделился информацией о призовых в Мелбет Первой лиге и ЛЕОН-Второй лиге.

«В обеих лигах мы уменьшили членские взносы за счёт привлечённых коммерческих средств, а 276 млн рублей призовых — это рекордная сумма для ФНЛ.

Мы применяем принцип солидарности между лигами. Основным генератором доходов на данный момент является Первая лига, но часть доходов мы направили в пользу клубов Второй лиги.

В конце июля будет точная цифра того, сколько получат клубы, но если основываться на прогнозе по состоянию на 11 месяцев сезона, то по завершении сезона мы сможем распределить 130 млн рублей. 20 млн равномерно пойдут на клубы Второй лиги, остальное — на клубы Первой лиги. Будет два критерия: часть средств распределится опять же равномерно, а часть — в зависимости от занятого места в таблице.

Планируем, что в следующем сезоне дивизион А Второй лиги тоже выйдет на точку безубыточности. дивизион Б пока не генерирует положительный финансовый результат, но принцип солидарности позволяет делать определённые выплаты и там», — приводит слова Атаманенко «Матч ТВ».