Первая лига: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 31 июля, был сыгран последний матч 3-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. «Алания» дома обыграла «КАМАЗ» со счётом 2:0.

Все результаты матчей 3-го тура Первой лиги:

«Алания» – «КАМАЗ» – 2:0;

«Динамо» Махачкала – «Кубань» — 2:0;

«Ленинградец» — «Родина» — 1:1;

«Нефтехимик» — «Химки» – 0:1;

«Тюмень» – «Енисей» – 1:0;

«Шинник» — «Волгарь» – 2:1;

«Торпедо» – «Черноморец» – 1:1;

«Сокол» – «СКА Хабаровск» — 1:0;

«Акрон» – «Арсенал» — 5:1.

В 3-м туре Первой лиги хозяева одержали шесть побед, в трёх случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу с максимальным показателем возглавляет «Акрон», набравший девять очков. По одной ничьей допустили «Торпедо» и «Алания», занимающие второе и третье место.