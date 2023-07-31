Первая лига: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 31 июля, был сыгран последний матч 3-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. «Алания» дома обыграла «КАМАЗ» со счётом 2:0.
Все результаты матчей 3-го тура Первой лиги:
«Алания» – «КАМАЗ» – 2:0;
«Динамо» Махачкала – «Кубань» — 2:0;
«Ленинградец» — «Родина» — 1:1;
«Нефтехимик» — «Химки» – 0:1;
«Тюмень» – «Енисей» – 1:0;
«Шинник» — «Волгарь» – 2:1;
«Торпедо» – «Черноморец» – 1:1;
«Сокол» – «СКА Хабаровск» — 1:0;
«Акрон» – «Арсенал» — 5:1.
В 3-м туре Первой лиги хозяева одержали шесть побед, в трёх случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу с максимальным показателем возглавляет «Акрон», набравший девять очков. По одной ничьей допустили «Торпедо» и «Алания», занимающие второе и третье место.
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