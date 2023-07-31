Российская Премьер-Лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 31 июля, был сыгран последний матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» на своём поле принимал «Балтику» и одержал победу с минимальным преимуществом в счёте (2:1).
Все результаты матчей 2-го тура РПЛ:
«Спартак» М – «Балтика» — 2:1;
«Ахмат» – ЦСКА – 2:3;
«Краснодар» — «Сочи» – 2:0;
«Факел» — «Локомотив» М – 1:4;
«Рубин» — «Оренбург» — 1:1;
«Ростов» – «Зенит» — 1:1;
«Урал» – «Пари Нижний Новгород» – 0:0;
«Крылья Советов» — «Динамо» М – 3:3.
Без потерь после двух туров обошлись только две команды РПЛ, «Краснодар» и «Спартак», набравшие по шесть очков и возглавившие турнирную таблицу чемпионата России. Ни одного очка не набрали три команды: «Ахмат», «Балтика» и «Факел» замыкают таблицу.
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