Российская Премьер-Лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 31 июля, был сыгран последний матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» на своём поле принимал «Балтику» и одержал победу с минимальным преимуществом в счёте (2:1).

Все результаты матчей 2-го тура РПЛ:

«Спартак» М – «Балтика» — 2:1;

«Ахмат» – ЦСКА – 2:3;

«Краснодар» — «Сочи» – 2:0;

«Факел» — «Локомотив» М – 1:4;

«Рубин» — «Оренбург» — 1:1;

«Ростов» – «Зенит» — 1:1;

«Урал» – «Пари Нижний Новгород» – 0:0;

«Крылья Советов» — «Динамо» М – 3:3.

Без потерь после двух туров обошлись только две команды РПЛ, «Краснодар» и «Спартак», набравшие по шесть очков и возглавившие турнирную таблицу чемпионата России. Ни одного очка не набрали три команды: «Ахмат», «Балтика» и «Факел» замыкают таблицу.