Нидерланды разгромили Вьетнам со счётом 7:0 в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 1 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречались национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е проходила на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия). Матч завершился победой женской сборной Нидерландов с разгромным счётом 7:0.

Голами в составе сборной Нидерландов отметились Лике Мартенс, Катя Снуйс, Эсме Бругтс (дубль), Джилл Рорд (дубль) и Даниэль ван де Донк. Пять из семи голов нидерландки забили в первом тайме, два — во втором. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу европейской сборной.

Таким образом, Нидерланды набрали семь очков и вышли в плей-офф женского ЧМ-2023 с первого места. На втором месте в группе Е финишировала сборная США (5). На третьей строчке — Португалия (4). Вьетнам (0) занял последнюю, четвёртую строчку в квартете.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.