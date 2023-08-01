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Нидерланды разгромили Вьетнам со счётом 7:0 в матче женского ЧМ-2023

Нидерланды разгромили Вьетнам со счётом 7:0 в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 1 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречались национальные команды Вьетнама и Нидерландов. Игра 3-го тура группы Е проходила на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» (Данидин, Новая Зеландия). Матч завершился победой женской сборной Нидерландов с разгромным счётом 7:0.

Голами в составе сборной Нидерландов отметились Лике Мартенс, Катя Снуйс, Эсме Бругтс (дубль), Джилл Рорд (дубль) и Даниэль ван де Донк. Пять из семи голов нидерландки забили в первом тайме, два — во втором. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу европейской сборной.

Таким образом, Нидерланды набрали семь очков и вышли в плей-офф женского ЧМ-2023 с первого места. На втором месте в группе Е финишировала сборная США (5). На третьей строчке — Португалия (4). Вьетнам (0) занял последнюю, четвёртую строчку в квартете.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 10:00 МСК
Вьетнам (ж)
Окончен
0 : 7
Нидерланды (ж)
0:1 Мартенс – 8'   0:2 Снуйс – 11'   0:3 Бругтс – 18'   0:4 Рорд – 23'   0:5 ван де Донк – 45'   0:6 Бругтс – 57'   0:7 Рорд – 83'
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