Стали известны детали предложения «Фламенго» по трансферу игрока «Зенита» Вендела

Бразильский «Фламенго» продолжает пытаться договориться с санкт-петербургским «Зенитом» о трансфере полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Фламенго» сделал уже несколько предложений касательно перехода Вендела.

Первое официальное предложение поступило «Зениту» 27 июля. Тогда «Фламенго» рассчитывал приобрести Вендела за € 15 млн. Бразильский клуб хотел разбить платёж на шесть частей, выплачивая их каждые шесть месяцев.

31 июля «Фламенго» сделал новое предложение — € 16 млн плюс 20 процентов от перепродажи полузащитника в другой клуб.

В руководстве «Зенита» заняли жёсткую позицию — клуб требует за Вендела € 18 млн.