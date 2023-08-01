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Стали известны детали предложения «Фламенго» по трансферу игрока «Зенита» Вендела

Стали известны детали предложения «Фламенго» по трансферу игрока «Зенита» Вендела
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Бразильский «Фламенго» продолжает пытаться договориться с санкт-петербургским «Зенитом» о трансфере полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Фламенго» сделал уже несколько предложений касательно перехода Вендела.

Первое официальное предложение поступило «Зениту» 27 июля. Тогда «Фламенго» рассчитывал приобрести Вендела за € 15 млн. Бразильский клуб хотел разбить платёж на шесть частей, выплачивая их каждые шесть месяцев.

31 июля «Фламенго» сделал новое предложение — € 16 млн плюс 20 процентов от перепродажи полузащитника в другой клуб.

В руководстве «Зенита» заняли жёсткую позицию — клуб требует за Вендела € 18 млн.

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