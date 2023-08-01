Стало известно, каких игроков «Зенит» пытался получить от «Фламенго» в обмен на Вендела

Стали известны детали переговоров между санкт-петербургским «Зенитом» и бразильским «Фламенго» по поводу перехода полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, «Зенит» просил у «Фламенго» включить в сделку по переходу Вендела нападающего Педро или полузащитника Виктора Уго, однако бразильский клуб отказался идти на такие условия.
26-летний Педро в нынешнем сезоне сыграл 35 матчей, отметившись 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. По информации СМИ, у Педро конфликт с главным тренером «Фламенго», из-за чего футболист может покинуть клуб в ближайшее время.
19-летний Уго сыграл 28 матчей, забив четыре гола и сделав один голевой пас.
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