Бывший защитник «Барселоны» Йерри Мина перешёл в «Фиорентину»

28-летний защитник сборной Колумбии Йерри Мина, успевший ранее поиграть за испанскую «Барселону» и английский «Эвертон», перейдёт в «Фиорентину. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём „Твиттере“.

По информации источника, Мина перешёл в «Эвертон» в качестве свободного агента. В подобном статусе он находился с начала июля, после того как соглашение с «Эвертоном» не было продлено, и контракт защитника истёк. Мина подпишет контракт до конца июня 2024 года с автоматическим продлением до 2026 года в том случае, если будут достигнуты определённые условия.

В сезоне-2022/2023 на счету Мины 7 матчей за «Лацио» в английском чемпионате, в которых он отметился 2 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.