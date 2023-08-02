Главный тренер «Сахалина» Дроздов объяснил поражение от 2DROTS в Кубке России

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов прокомментировал итоги кубкового матча с 2DROTS, который завершился поражением южно-сахалинцев со счётом 0:2.

«Мы допустили две ошибки, которые повлияли на исход матча. 2DROTS — более сыгранная команда: с января играют в различных медийных турнирах. У них есть футболисты, которые проходили как Премьер-Лигу, так и Первую лигу. Из состава 2DROTS знаю Сальникова и Скляра: один был воспитанником «Спартака», а второй — академии ЦСКА. Они нашли себя здесь.

2DROTS — сбалансированная команда и в атаке, и обороне. Доставили нам очень много неприятностей. Мы справлялись в силу своих возможностей. Пока наша команда находится не в оптимальных физических кондициях: глубина состава пока не даёт противостоять 2DROTS», — передаёт слова Дроздова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.