2DROTS уверенно обыграл «Сахалин» и вышел в следующий раунд Кубка России

Сегодня, 2 августа, состоялся матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским 2DROTS и южно-сахалинским «Сахалином». Команды играли на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Яном Марушко (Самара). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. 2DROTS обыграл «Сахалин» со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд Кубка России.
Несмотря на то, что 2DROTS создали несколько голевых моментов в концовке первого тайма, один раз даже попав в штангу, до перерыва голов забито не было — 0:0. Во втором тайме, на 70-й минуте встречи, защитник хозяев Денис Гудаев реализовал пенальти, выведя 2DROTS вперёд. Вскоре после этого, на 73-й минуте Максим Фролов, вышедший на замену, удвоил преимущество хозяев. У команд было много голевых моментов в концовке встречи, но счёт матча остался прежним — 2:0, уверенная победа 2DROTS.
Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России принимали участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов. «Родина Медиа» сегодня уже вылетела из Кубка, проиграв вологодскому «Динамо» со счётом 0:3.
- 2 августа 2023
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