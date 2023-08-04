«Он ведёт себя как быдло». Нагучев раскритиковал Дзюбу за общение с журналистами

Известный спортивный комментатор Роман Нагучев ответил на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который в одном из послематчевых интервью ответил на вопрос журналиста: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха». Нагучев раскритиковал Дзюбу за такое поведение в общении с журналистами.

«Я хотел бы обратиться к футболистам, которые путают одно с другим. Понимаете, когда вы отвечаете на вопросы журналистов, то вы общаетесь не с человеком, который вас спрашивает. Вы общаетесь со зрителями, которые приходят на стадион или которые смотрят игру дома. Отвечая журналистам, вы на самом деле отвечаете болельщикам.

Поэтому в любой европейской стране – в Нидерландах, Германии, Италии – за такой ответ Артёма Дзюбы клуб оштрафуют. Плохой вопрос от журналиста – его зона ответственности, его проблемы, его поругают на работе за непрофессионализм. А игрок, отвечающий на вопрос так, будто зрителей у футбола нет, должен получать штраф. Потому что он наносит дэмэдж бренду клуба. Он ведёт себя как быдло. В моём понимании такой большой клуб, как «Локомотив», у которого есть история и традиции, должен об этом заботиться.

Ещё раз обращаюсь к футболистам: что бы ни спросил журналист, вы должны найти в себе силы нормально ответить на вопрос. Потому что отвечаете зрителю, который заплатил деньги и пришёл на матч. Хорошие ответы – это уважение к зрителю. Он потратил время, чтобы увидеть, как Артём Дзюба забивает головой «Факелу».

Что спрашивает журналист – это не имеет никакого отношения. Ответь интересно в любом случае. Потому что на экране ты, а не журналист, задающий вопрос. Это твоё лицо, это оно произносит слова, а журналиста никто и не вспомнит.

Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха. Ну, если ты живёшь жёлтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты всё равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает? Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое», — приводит слова Нагучева Sports.ru.