30 «нормальных» вопросов для Артёма Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча с «Рубином» отказался общаться с журналистами. «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», – сказал футболист.
Мы составили 30 «нормальных» вопросов для Артёма. Ответы на некоторые из них мучат нас по сей день!
Сначала давайте о музыке. Вот вопросы от Андрея Панкова, участника Суперфинала шоу «Самый умный» в 2012 году!
Теперь – кино. Артём наверняка смотрит много фильмов, даже переодевался в Дэдпула. Здесь вопросы от Михаила Шевкуна, который из супергероев, правда, знает только индийских (а ещё обожает Уве Болла).
От кино – к вопросам по литературе. Вячеслав Опахин, написавший их, ещё в 2010-м набрал 100 баллов, сдавая этот предмет на ЕГЭ.
Дальше – вопросы по искусству от Полины Куимовой, чемпионки школьного конкурса чтецов по Москве!
Теперь чуть расслабимся и попросим Артёма порассуждать о видеоиграх. Здесь снова вопросы от Михаила Шевкуна, который, правда, не отличает реальный футбол от виртуального.
И последнее, конечно, про спорт – от Григория Телингатера. В детстве он однажды забил гол ударом через себя.
А какой вопрос Артёму задали бы вы?
- 30 июля 2023
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