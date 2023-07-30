Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отказался общаться с прессой — причины, что сказал, цитата, реакция журналистов

30 «нормальных» вопросов для Артёма Дзюбы
«Чемпионат»
30 «нормальных» вопросов для Артёма Дзюбы
Аудио-версия:
Комментарии
Кино, музыка, литература, искусство и, конечно, спорт.

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча с «Рубином» отказался общаться с журналистами. «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», – сказал футболист.

Мы составили 30 «нормальных» вопросов для Артёма. Ответы на некоторые из них мучат нас по сей день!

Сначала давайте о музыке. Вот вопросы от Андрея Панкова, участника Суперфинала шоу «Самый умный» в 2012 году!

Теперь – кино. Артём наверняка смотрит много фильмов, даже переодевался в Дэдпула. Здесь вопросы от Михаила Шевкуна, который из супергероев, правда, знает только индийских (а ещё обожает Уве Болла).

От кино – к вопросам по литературе. Вячеслав Опахин, написавший их, ещё в 2010-м набрал 100 баллов, сдавая этот предмет на ЕГЭ.

Дальше – вопросы по искусству от Полины Куимовой, чемпионки школьного конкурса чтецов по Москве!

Теперь чуть расслабимся и попросим Артёма порассуждать о видеоиграх. Здесь снова вопросы от Михаила Шевкуна, который, правда, не отличает реальный футбол от виртуального.

И последнее, конечно, про спорт – от Григория Телингатера. В детстве он однажды забил гол ударом через себя.

А какой вопрос Артёму задали бы вы?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023