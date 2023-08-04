Тренерский штаб «Зенита» посетил свадьбу дочери Семака с сыном миллионера

Тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита» посетил церемонию бракосочетания старшей дочери главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака Майи. Об этом стало известно из социальных сетей тренера Вильяма де Оливейры.
Фото: Социальные сети
На мероприятии, которое прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, были замечены де Оливейра и Анатолий Тимощук. Также на свадьбе была и Мария Бурова, покинувшая «Зенит» этим летом.
Фото: Социальные сети
23-летняя Майя — дочь супруги Семака от первого брака. Её избранником стал 25-летний Евгений Гуревич, сын совладельца компании «Линойл» Владимира Гуревича. У пары есть трёхлетняя дочь Ева.
Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выиграла чемпионат России.
- 4 августа 2023
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