Тренерский штаб «Зенита» посетил свадьбу дочери Семака с сыном миллионера

Тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита» посетил церемонию бракосочетания старшей дочери главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака Майи. Об этом стало известно из социальных сетей тренера Вильяма де Оливейры.

Фото: Социальные сети

На мероприятии, которое прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, были замечены де Оливейра и Анатолий Тимощук. Также на свадьбе была и Мария Бурова, покинувшая «Зенит» этим летом.

Фото: Социальные сети

23-летняя Майя — дочь супруги Семака от первого брака. Её избранником стал 25-летний Евгений Гуревич, сын совладельца компании «Линойл» Владимира Гуревича. У пары есть трёхлетняя дочь Ева.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выиграла чемпионат России.