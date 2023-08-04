Малком: без сомнений, Семак – лучший тренер в моей карьере

Бывший нападающий «Зенита» Малком назвал наставника сине-бело-голубых Сергея Семака лучшим тренером в своей карьере. Ранее Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

«С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере. Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – ещё и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом.

Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался. Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, всё было правильно. Второй срыв произошёл совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра», — приводит слова Малкома Sports.ru.