Малком: без сомнений, Семак – лучший тренер в моей карьере

Бывший нападающий «Зенита» Малком назвал наставника сине-бело-голубых Сергея Семака лучшим тренером в своей карьере. Ранее Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».
«С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей – лучший тренер в моей карьере. Иногда говорят, что тренер – второй отец, но Семак для игроков «Зенита» – ещё и мама: постоянно спрашивает о делах и самочувствии. Думаю, он понимает, как это важно, потому что сам был большим футболистом.
Со стороны Семак производит впечатление спокойного человека. Это действительно так – вспоминаю лишь две ситуации, когда Сергей взрывался. Впервые это произошло в феврале – после поражения «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче. Весеннюю часть чемпионата мы довели до титула – значит, всё было правильно. Второй срыв произошёл совсем недавно – после поражения от «Црвены Звезды» (1:2). Да, опять контрольная игра», — приводит слова Малкома Sports.ru.
- 4 августа 2023
-
03:25
-
03:10
-
03:02
-
02:44
-
02:43
-
02:18
-
02:14
-
02:00
-
01:42
-
01:20
-
01:15
-
01:08
-
01:01
-
00:46
-
00:45
-
00:45
-
00:22
-
00:12
-
00:11
-
00:06
- 3 августа 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:40
-
23:38
-
23:30
-
23:28
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
22:52
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:20