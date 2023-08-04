Чалов поделился впечатлениями от трёх пенальти в игре с «Ахматом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от трёх забитых пенальти в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2).

«Первый раз в жизни бил три пенальти за матч. Самым сложным был последний, потому что на моих плечах лежала большая ответственность. Поэтому и радовался больше всего, сразу побежал праздновать к запасным ребятам. Раньше и правда с 11-метровыми было непросто, но сейчас научился выключаться и бить пенальти с холодной головой. А сама игра получилась, мягко говоря, необычная и интересная. Но главное — это победа, три очка, идём дальше», — приводит слова форварда пресс-служба армейцев.

25-летний игрок реализовал все три удара с 11-метровой отметки в матче 2-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча закончилась судейским скандалом и вошла в историю российского футбола после назначения арбитрами пяти пенальти.