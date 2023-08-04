ЦСКА объявил о переходе Аббосбека Файзуллаева

ЦСКА на своих официальных ресурсах объявил о переходе в клуб узбекистанского вингера Аббосбека Файзуллаева, который ранее выступал за «Пахтакор».

ЦСКА посвятил видео своему новичку, в котором показал лучшие моменты Файзуллаева за время его выступлений в составе «Пахтакора». Также в ролике армейцы в шутку сравнили вингера с нападающими «Аль-Насра» и «Интер Майами» Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

19-летний Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора». В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Чемпионат» ранее сообщал, что Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА на три года с возможностью продления ещё на один сезон.