ЦСКА объявил о переходе Аббосбека Файзуллаева
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ЦСКА на своих официальных ресурсах объявил о переходе в клуб узбекистанского вингера Аббосбека Файзуллаева, который ранее выступал за «Пахтакор».
ЦСКА посвятил видео своему новичку, в котором показал лучшие моменты Файзуллаева за время его выступлений в составе «Пахтакора». Также в ролике армейцы в шутку сравнили вингера с нападающими «Аль-Насра» и «Интер Майами» Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
19-летний Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора». В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
«Чемпионат» ранее сообщал, что Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА на три года с возможностью продления ещё на один сезон.
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