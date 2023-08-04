«Милан» объявил о переходе Юнуса Мусы

Футбольный клуб «Милан» официально объявил о полноценном переходе американского полузащитника Юнуса Мусы из испанской «Валенсии».
20-летний полузащитник подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2028 года и будет выступать под 80-м номером.
Юнус родился в Нью-Йорке 29 ноября 2002 года. Он прошёл обучение в академии «Арсенала», а затем перешёл в «Валенсию» в 2019 году. За испанцев он провёл один сезон во второй команде, прежде чем его перевели в первую команду. За основу «летучих мышей» он дебютировал в сентябре 2020 года, в итоге сыграв 108 матчей и забив пять голов. Он провёл 27 матчей за национальную команду США, с которой выиграл два титула Лиги наций КОНКАКАФ. В 2019 году игрок сыграл четыре матча за юношескую сборную Англии до 19 лет.
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