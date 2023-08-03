Стали известны условия сделки между «Миланом» и «Аталантой» по Де Кетеларе

Стали известны финансовые условия сделки между «Миланом» и «Аталантой» по переходу бельгийского полузащитника Шарля Де Кетеларе, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, футболист перейдёт в клуб из Бергамо на правах аренды за € 3 млн, с правом выкупа за € 23 млн. «Аталанта» готова заключить с 22-летним футболистом контракт до 2028 года и предложить зарплату € 2,5 млн в год. В клубе уверены в успешном завершении переговоров в течение следующих 48 часов.

Игрок является воспитанником «Брюгге», за который провёл три сезона. За это время он сыграл в 120 матчах, забил 25 голов и отдал 18 голевых передач. Молодой бельгиец перешёл в «Милан» в 2022 году за € 35,5 млн. В своём первом сезоне в Италии он смог записать на свой счёт лишь один ассист.