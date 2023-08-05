Новичок «Пари НН» Зе Турбо ответил, не боялся ли ехать в Россию
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо прокомментировал переход в нижегородский клуб. Он был представлен в «Пари НН» 2 августа.
«Тренер рассказал мне о проекте. Я хочу стабильности. В прошлом сезоне я сменил несколько команд. Сейчас хочу хорошо играть и оставаться в одной команде. Мне рассказали много хорошего о России.
Не боялся ли ехать в Россию? По телевизору иногда показывают вещи, которые не соответствуют действительности. Друзья, выступающие в России, рассказали мне много хорошего.
Когда выйду на поле? Не знаю, скоро буду готов», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».
Вчера, 4 августа, в матче 3-го тура чемпионата России «Пари НН» на выезде уступил «Краснодару» — 0:1. Зе Турбо остался в запасе.
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