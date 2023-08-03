Клуб РПЛ совершил три трансфера за один день! В Россию едут два очень странных легионера

В РПЛ – новые трансферы! Редкий случай, когда клуб российского чемпионата подписывает трёх новичков в один день. Но «Пари НН» смог, на первый взгляд, серьёзно усилиться перед выездным матчем 3-го тура с «Краснодаром»: нижегородцы объявили о переходах Вячеслава Карапузова, Эссьена Эдедема и Зе Турбо. Первого мы знаем по «Динамо» и «Ахмату», а с легионерами будем знакомиться.

Вообще, этим летом главный тренер Сергей Юран с благословения клуба фактически наполовину поменял команду. У «Пари НН» уже 12 новичков. Ранее игроками нижегородцев стали голкиперы Виталий Ботнарь («Торпедо»), Иван Кукушкин («Уфа»); защитники Дмитрий Живоглядов, Максим Шнапцев (оба – «Локомотив»), Матео Стаматов («Оренбург»), Дмитрий Тихий («Химки»), Николай Толстопятов («Спартак»); полузащитники Александр Трошечкин («Ахмат») и Илья Кухарчук («Торпедо»). По данным Transfermarkt, на всех, включая свежее трио, «Пари НН» потратил лишь € 330 тыс. Кроме того, ещё в € 580 тыс. клубу обошёлся выкуп у «Зенита» после аренды Ярослава Михайлова.

Владислав Карапузов, «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для Карапузова прошлый сезон получился самым результативным за карьеру в РПЛ. В 18 матчах за «Ахмат» фланговый полузащитник забил два мяча и сделал три голевые передачи. Правда, по-настоящему ярким для Владислава получился только отрезок в один месяц – с конца апреля по конец мая, когда он заработал все пять баллов. Но так или иначе Карапузов возвращался в «Динамо» после аренды с надеждой закрепиться в основе после назначения главным тренером Марцела Лички. Тем более «Ахмат» завершил чемпионат выше бело-голубых, выдав лучший сезон в своей истории (финишировал пятым).

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев тоже хотел сохранить 23-летнего хавбека в команде. В июне он говорил в интервью для пресс-службы клуба: «Диалог с «Динамо» ведётся нашим спортивным отделом. Возможно, Карапузов появится в команде. Как «Динамо» решит, как сам Влад решит свою судьбу дальнейшую. Мы его ждём в любом случае».

Тем удивительнее, что Карапузов не остался в «Динамо» и не вернулся в «Ахмат». По словам агента полузащитника Романа Орещука, только «Пари НН» согласился на аренду игрока с обязательством выкупа. Сообщалось, что нижегородский клуб выкупит права на динамовца за 40 млн рублей, если Владислав сыграет в 50% матчей команды. Это вполне реально. Карапузов, видимо, будет закрывать позиции правого вингбека или инсайда – в зависимости от тактической схемы и задач от Юрана.

Эссьен Эдедем, «Аль-Ахдар» Фото: cafonline.com

25-летний нигериец – опорный полузащитник. Transfermarkt оценивает этого игрока всего лишь в € 175 тыс., а «Пари НН» он достался бесплатно. Эдедем был свободным агентом после ухода из ливийского «Аль-Ахдара», с нижегородским клубом подписал двухлетний контракт.

Информации об Эссьене минимум, как и о чемпионате Ливии. Известно, что «Аль-Ахдар» занял четвертое место в одной из двух групп высшего дивизиона и не попал в топ-6. Кроме того, выступал в Кубке конфедерации КАФ – это африканский аналог Лиги Европы. Там «Аль-Ахдар» прошёл три отборочных раунда и после этого на групповом этапе занял последнее место в квартете с соперниками из ЮАР, Алжира и ДР Конго. Эдедем выходил в основе во всех 12 матчах Кубка конфедерации КАФ, результативных действий не совершал.

В Европе нигериец поиграл два года за армянский «Ван»: с февраля 2020-го по декабрь 2021-го. Причём начинал с первой лиги, а в элите провёл 38 матчей и сделал две голевые передачи. Из Армении и перебрался в Ливию. Исходя из того, что у Эдедема, по сути, нет подтверждённого уровня, его подписание можно назвать в лучшем случае попыткой «Пари НН» выиграть в лотерею.

Зе Турбо, «Аль-Мархия» Фото: Claudio De Capitani/ZUMA/ТАСС

Нападающему Жозе Корреа по прозвищу Зе Турбо – 26 лет. Он из Гвинеи-Бисау, но прошёл через академии таких больших клубов, как лиссабонский «Спортинг» и миланский «Интер». До августа этого года Зе Турбо выступал в Катаре за «Аль-Мархию» (11 матчей, 4 гола), а в «Пари НН» перешёл на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает новичка нижегородского клуба в € 550 тыс. Ему дали сразу трёхлетний контракт.

Однако Зе Турбо так часто меняет клубы, что с трудом верится, что этот нападающий задержится в «Пари НН» больше чем на сезон. К 26 годам он успел поиграть в Португалии за «Тонделу» и «Ольяненсе», в Испании за «Марбелью», в Италии за «Катанью», в Аргентине за «Ньюэллс Олд Бойз», в Парагвае за «Насьональ», в Швейцарии за «Шаффхаузен» и «Грассхоппер», а также в Китае за «Наньтун». Там футболист из Гвинеи-Бисау продержался два года – это было единственное исключение, личный рекорд. Потом отправился в Катар, где его по старой привычке хватило на полгода.

Зе Турбо стабильно забивал только за молодёжку «Интера» (20 голов в 41 матче) в 2015-2016 годах и за «Наньтун» во второй лиге чемпионата Китая (34 гола в 65 матчах) в 2021-2022 годах. Во всех остальных командах форвард, мягко говоря, не блистал результативностью. Остаётся только гадать, чем он привлёк руководство и тренеров «Пари НН». Возможно, сочетанием высокого роста и скоростных качеств.

Около семи лет назад, едва дебютировав на профессиональном уровне, Зе Турбо попал в аварию в Португалии. Возвращаясь из Лиссабона и обгоняя на трассе грузовик, футболист не справился с управлением и разбил «Мерседес» стоимостью около € 50 тыс. К счастью, сам Зе Турбо сильно не пострадал и в тот же день поучаствовал в тренировке команды. Пожалуй, это самая интересная деталь его биографии.