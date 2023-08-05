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Футболист «Зенита» Андрей Мостовой оценил свою физическую форму

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой оценил свою физическую форму
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой оценил свою физическую форму.

«Насколько уже близок к оптимальной форме? После Нижнего ко мне подошел Сергей Богданович (Семак. — Прим. «Чемпионата») и сказал, что на данный момент он мной недоволен. Мне было важно услышать его мнение, это подстегнуло, я настроился на то, что в матче с «Ахматом» надо себя проявить. После той игры появилась уверенность, но против «Ростова» получилась очень тяжёлая игра. Сейчас снова неприятный момент, но, опять же, это опыт, через который ты матереешь. Думаю, я через это пройду и в ближайшие один-два тура наберу свою лучшую форму. Не физическую даже, а психологическую.

Психологическая форма? Уверенность в себе. Я считаю, что это даже важнее, чем физическая готовность. Ты можешь быть неуверен, но выдал хорошую игру, забил гол, и всё наладилось. От одного матча может зависеть, но неизвестно, когда этот матч случится. Что касается физической формы, ты понимаешь, сколько нужно тренироваться, чтобы выйти на определенный уровень. И тренер по физподготовке это тоже знает», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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