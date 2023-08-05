«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника Йошко Гвардиола

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с хорватским защитником Йошко Гвардиолом, который в прошлом сезоне выступал в составе немецкого «РБ Лейпциг».

Соглашение 21-летнего защитника с «горожанами» рассчитано на пять лет.

По информации СМИ, сумма трансфера Гвардиола из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» составила € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.

«Лейпциг» покупал Гвардиола у загребского «Динамо» в июле 2021 года. Немецкий клуб заплатил тогда за защитника € 18,8 млн.

В прошлом сезоне Гвардиол сыграл за «РБ Лейпциг» в 41 матче во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. В составе сборной Хорватии центральный защитник стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2022 года.