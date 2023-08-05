«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника Йошко Гвардиола
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«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с хорватским защитником Йошко Гвардиолом, который в прошлом сезоне выступал в составе немецкого «РБ Лейпциг».
Соглашение 21-летнего защитника с «горожанами» рассчитано на пять лет.
По информации СМИ, сумма трансфера Гвардиола из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» составила € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.
«Лейпциг» покупал Гвардиола у загребского «Динамо» в июле 2021 года. Немецкий клуб заплатил тогда за защитника € 18,8 млн.
В прошлом сезоне Гвардиол сыграл за «РБ Лейпциг» в 41 матче во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. В составе сборной Хорватии центральный защитник стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2022 года.
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