«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Флориана Вирца у «Байера»

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Football Transfers.
По информации источника, Вирц рассматривается «горожанами» в качестве потенциальной замены покинувшему клуб полузащитнику Рияду Марезу. Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает потенциал и технику Вирца.
Вирц открыт для возможного перехода в «Сити», а «Байер» будет готов продать полузащитника, если получит интересное предложение.
В прошлом сезоне 20-летний Вирц сыграл за «Байер» 25 матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
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